Conférence : L’histoire de la gastronomie française

Conférence : L’histoire de la gastronomie française, 24 avril 2022, . Conférence : L’histoire de la gastronomie française

2022-04-24 – 2022-04-24 EUR Richard Brisach évoquera l’évolution de la gastronomie française depuis le festin médiéval jusqu’à la codification par les grands cuisiniers du 18ème et du 19ème siècle (Brillat-Savarin, Carême, Escoffier…). Il abordera la gastronomie régionale française : cuisine au beurre au Nord, cuisine à l’huile d’olive au Sud, particularités alsaciennes sans oublier la renommée des chefs français dans le monde (Bocuse, Ducasse, Loiseau) et la « fusion » gastronomique avec les apports des différentes gastronomies mondiales. Dégustation d’hypocras, vin du Moyen-Âge, ainsi que du fameux Langhopf, cousin renouvelé de Kougelhopf. Visite guidée de la Maison Rurale à 15h. Du festin médiéval à la gastronomie des 18 et 19èmes siècles, présentation des pratiques culinaires tant françaises que régionales. Dégustation de vin du Moyen-Âge et de Langhopf, cousin du Kougelhopf. Visite guidée à 15h. Richard Brisach évoquera l’évolution de la gastronomie française depuis le festin médiéval jusqu’à la codification par les grands cuisiniers du 18ème et du 19ème siècle (Brillat-Savarin, Carême, Escoffier…). Il abordera la gastronomie régionale française : cuisine au beurre au Nord, cuisine à l’huile d’olive au Sud, particularités alsaciennes sans oublier la renommée des chefs français dans le monde (Bocuse, Ducasse, Loiseau) et la « fusion » gastronomique avec les apports des différentes gastronomies mondiales. Dégustation d’hypocras, vin du Moyen-Âge, ainsi que du fameux Langhopf, cousin renouvelé de Kougelhopf. Visite guidée de la Maison Rurale à 15h. dernière mise à jour : 2022-04-22 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville