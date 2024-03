Conférence « l’histoire de la danse » [LSF et FR] Médiathèque de la Canopée la fontaine Paris, vendredi 14 juin 2024.

Le vendredi 14 juin 2024

de 19h00 à 21h00

.Public jeunes et adultes. A partir de 14 ans. gratuit

De la danse classique au contemporain, en passant par les danses traditionnelles, hip hop, le music-hall et bien d’autres, voyagez à travers l’histoire de la danse !

De la danse classique au contemporain, en passant par les danses traditionnelles, hip hop, le music-hall et bien d’autres, voyagez à travers l’histoire de la danse, ses évolutions, ses figures emblématiques, ses révolutions, sa place dans la société, la naissance de handidanse… Entre pratique rituelle, artistique ou sportive, la danse est un moyen d’expression qui a toujours existé et qui ne cesse d’évoluer. Cette conférence dresse un panel de ces pratiques connues ou moins connues grâce à des explications, des exemples, des illustrations et des extraits vidéos de grands ballets et grandes œuvres.

Cette conférence est entièrement accessible aux personnes sourdes grâce à la présence d’interprètes en LSF et français.

Inscription conseillée.

Médiathèque de la Canopée la fontaine 10 passage de la Canopée 75001

Contact : +33144507656 mediatheque.canopee@paris.fr https://www.facebook.com/bibcanopee https://www.facebook.com/bibcanopee http://bit.ly/AnimCanopee

Artora