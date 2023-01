Conférence : L’Histoire de France en chansons Ogeu-les-Bains Ogeu-les-Bains Ogeu-les-Bains Catégories d’Évènement: Ogeu-les-Bains

Pyrénées-Atlantiques

Conférence : L'Histoire de France en chansons Bibliothèque Place Saint-Germain Ogeu-les-Bains Pyrénées-Atlantiques

2023-01-20

2023-01-20 – 2023-01-20

Place Saint-Germain Bibliothèque

Ogeu-les-Bains

Pyrénées-Atlantiques Ogeu-les-Bains EUR 0 0 Retrouvez Francis Cha pour une conférence originale sur l’Histoire de France vue à travers le prisme de la chanson comique.

Tout public.

Tout public. +33 5 59 36 26 27 Bibliothèque d’Ogeu-les-Bains Place Saint-Germain Bibliothèque Ogeu-les-Bains

