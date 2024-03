Conférence l’histoire de Cardaillac Cardaillac, jeudi 14 mars 2024.

Conférence l’histoire de Cardaillac Cardaillac Lot

La Commune a le plaisir de vous inviter à une conférence animée par Jean Michel Durand sur l’histoire de Cardaillac.

Une approche historique et culturelle mettant en lien, la France, le Quercy, Cardaillac et les Cardaillacois. Puisant ses sources dans les livres d’historiens, les baptèmes, les mariages les naissances, les sépultures, les recensements, les actes militaires

jusqu’au cadastre, Jean Michel Durand animera cette conférence et répondra à vos questions.

Venez découvrir l’histoire de Cardaillac

EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-14 18:00:00

fin : 2024-03-14

salle des fêtes

Cardaillac 46100 Lot Occitanie

L’événement Conférence l’histoire de Cardaillac Cardaillac a été mis à jour le 2024-03-01 par OT Figeac