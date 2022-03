Conférence : L’habitat à l’heure de l’innovation (1968-1978) Salle Jean Gabin Royan Catégories d’évènement: Charente-Maritime

Par Richard Klein, architecte, professeur à l’école nationale supérieure d’architecture et de paysage de Lille Jeudi 21 avril 2022 à 18h30 Au tournant des années 1960-1970, le ministère français en charge de l’habitat tente de réorienter la construction de logements collectifs vers l’innovation. Des équipes regroupant concepteurs, entreprises et industriels répondent au concours des Modèles Innovation en élaborant des ensembles dont les caractéristiques méritent d’être réévaluées. L’histoire de ces opérations est une occasion de mieux comprendre la période du tournant des années 1970, au moment où se pose la question de la reconnaissance de l’héritage que représentent ces réalisations.

