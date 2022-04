Conférence : “L’expérience du silence” Chamonix-Mont-Blanc Chamonix-Mont-Blanc Catégories d’évènement: Chamonix-Mont-Blanc

Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie Chamonix-Mont-Blanc Conférence sur l’expérience du silence, notamment en montagne, animée par Medhi Bareau, doctorant en sociologie, et introduite par Philippe Badin, directeur de l’EMDI. contact@lapetiteuniversite.net +33 6 72 22 33 15 http://www.lapetiteuniversite.net/index.html Auditorium de l’Ecole de Musique et de Danse 381 Rue du Lyret Chamonix-Mont-Blanc

