**Par Denis Kambouchner, professeur émérite, Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, président de la Société française de philosophie.** L’éducation est un processus non seulement complexe mais multidimensionnel et par conséquent difficile à cerner. Qui éduque ? Qu’est-ce qui éduque ? Non seulement les parents, l’entourage, les personnes chargées des enfants, les enseignants, mais la société entière, tout ce qu’on voit, qu’on entend ou qu’on lit, les événements eux-mêmes… Rousseau le soulignait il y a deux siècles et demi : les efforts des éducateurs ne forment qu’une toute petite part du processus qui fait d’un être humain ce qu’il devient. Dès lors, qui a l’expérience de l’éducation ? Les parents, les enseignants ? Bien sûr, parce qu’ils ont affaire aux enfants de manière permanente ou régulière ; mais ils sont bien loin de maîtriser l’ensemble du processus. L’être éduqué lui-même ? Bien sûr, il est conscient d’apprendre, mais cela ne veut pas dire : conscient de toute sa propre éducation. Nous tâcherons de démêler cette complexité, en définissant à la fois l’objet le plus général de l’éducation et, du côté des éducateurs, la disposition d’esprit à privilégier.

Espace Andrée Chedid 60 rue du Général Leclerc, Issy-les-Moulineaux Issy-les-Moulineaux Hauts-de-Seine



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-15T19:30:00 2022-04-15T21:00:00