Conférence : L’exil comme libération et réinvention de l’identité Le Comptoir, 13 juin 2023, Paris.

Le mardi 13 juin 2023

de 18h00 à 20h00

.Public adultes. gratuit

Une présentation qui s’inscrit dans le cadre de » Parcours d’intellectuels en exil : un humanisme sans frontières », un cycle de conférences organisé par la FMSH et la Fondation Calouste Gulbenkian.

L’exil : comme libération et réinvention de l’identité

L’un des thèmes culturels et politiques les plus importants de notre temps est le questionnement identitaire, sur l’identité personnelle et aussi l’identité collective. Depuis l’époque moderne, la Chine a entamé une grande transition vers sa modernité, les lettrées, représentant de la vieille civilisation, se sont progressivement transformées en intellectuels, acteur de la modernité. Émaillé des diverses histoires d’exil, partie importante de ce processus difficile et de source souffrances. D’une certaine manière, c’est l’exil qui a libéré les lettrés de leur enferment identitaire et ouvert la porte à l’invention d’une nouvelle identité chinoise individuelle et collective. L’exil est toujours un acte de distanciation, d’éloignement, d’anéantissement, mais il est aussi un événement d’élargissement, d’échange, de renaissance et de réinvention, l’histoire de la civilisation humain nous le montrent bien, la Chine moderne nous le confirme de nos jours.

Conférencier : Lun Zhang

« Parcours d’intellectuels en exil : un humanisme sans frontières »: un cycle de 4 conférences

L’exil n’a jamais épargné les intellectuels. Il a même été, au XXe siècle et jusqu’à nos jours, une des conditions habituelles de la vie de l’esprit. Mais s’il force la pensée et la création à s’interrompre, il les amène parfois aussi à s’épanouir ailleurs, voire même à se nourrir de cette situation faite de pertes et de contraintes. Ce cycle de conférences cherche à rendre visible la complexité de ces trajectoires intellectuelles, leur importance tant pour le renouveau de la pensée que pour celui de la démocratie.

Chaque conférence de ce cycle est organisée autour d’un intellectuel exilé, le plus souvent accueilli à la FMSH ou à l’EHESS. Avec les spécialistes invités à les présenter, ces intellectuels représenteront les horizons les plus variés, qu’il s’agisse de leur pays d’origine, de leur discipline de prédilection, de la période et des conditions de leur exil.

Le fruit d’une collaboration engagée

À l’initiative d’Álvaro Vasconcelos, ce cycle est organisé par la Fondation Calouste Gulbenkian et la Fondation Maison des sciences de l’homme (FMSH). Il est le fruit d’une collaboration engagée depuis plus de dix ans et fondée sur des valeurs partagées, telles que le soutien à la démocratie et aux droits humains. La Maison des sciences de l’homme a, depuis sa création, œuvré à promouvoir un dialogue constant entre les intellectuels de tous les pays, y compris ceux dont la voix risquait, chez eux, d’être étouffée par les contraintes politiques. Aujourd’hui, la FMSH perpétue cet engagement en faveur des libertés académiques à travers ses programmes de soutien. Pour les Portugais, la France et Paris furent une terre d’asile pendant les années de la dictature. Ces conférences seront aussi l’occasion pour reconnaître l’importance qu’a eu cette hospitalité dans la reconquête de la démocratie. Jamais, depuis la seconde guerre mondiale, l’affirmation d’un humanisme sans frontières n’a été aussi urgent, la FMSH et la Fondation Calouste Gulbenkian s’engagent dans ce projet où les expériences d’accueil du passé font écho à l’importance de l’hospitalité aujourd’hui.

Le Comptoir 54 boulevard Raspail (1er étage) 75006 Paris

Contact : https://www.fmsh.fr/agenda/lexil-comme-liberation-et-reinvention-de-lidentite https://www.facebook.com/FondationMSH https://www.facebook.com/FondationMSH https://www.eventbrite.fr/e/592401778667

FMSH Parcours d’intellectuels en exil : un humanisme sans frontières