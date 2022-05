Conférence : “L’évolution : 3000 ans de questions !” Saint-Céré Saint-Céré Catégories d’évènement: Lot

Saint-Céré Lot Dans le cadre de ses”Conférences du bout du causse”, ‘association “Le Lieu commun” reçoit Jean-Michel Mazin, paléontologue, ex-directeur du CNRS sur le thème de l’évolution : « L’évolution, 3 000 ans de questions ! » Précédemment il était venu nous révéler des traces des Ptérosaures dans le Lot et avait passionné son auditoire. Belle soirée de découvertes en perspective. +33 6 47 03 86 12 ©Libre de droit

