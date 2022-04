Conférence. L’Europe : projet de paix, projet de puissance Théâtre de Vllleneuve-sur-Yonne Villeneuve-sur-Yonne Catégories d’évènement: Villeneuve-sur-Yonne

Yonne

Conférence. L’Europe : projet de paix, projet de puissance Théâtre de Vllleneuve-sur-Yonne, 12 mai 2022, Villeneuve-sur-Yonne. Conférence. L’Europe : projet de paix, projet de puissance

Théâtre de Vllleneuve-sur-Yonne, le jeudi 12 mai à 20:00

Dans le cadre de la journée de l’Europe, la Municipalité de Villeneuve-sur-Yonne propose une conférence animée par par Sébastien Maillard, directeur de l’Institut Jacques Delors : L’Europe : projet de paix, projet de puissance Sébastien Maillard est directeur de l’Institut Jacques Delors depuis 2017. Avec une équipe d’une vingtaine de salariés, ce think tank établi à Paris analyse les enjeux européens et formule des idées opérationnelles pour faire avancer l’intégration européenne dans plusieurs secteurs-clés, en lien avec ses partenaires de Berlin et de Bruxelles.

Entrée libre

Conférence animée par Sébastien Maillard, directeur de l’Institut Jacques Delors Théâtre de Vllleneuve-sur-Yonne 25 rue Carnot 89500 Villeneuve-sur-Yonne Villeneuve-sur-Yonne Yonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-12T20:00:00 2022-05-12T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Villeneuve-sur-Yonne, Yonne Autres Lieu Théâtre de Vllleneuve-sur-Yonne Adresse 25 rue Carnot 89500 Villeneuve-sur-Yonne Ville Villeneuve-sur-Yonne lieuville Théâtre de Vllleneuve-sur-Yonne Villeneuve-sur-Yonne Departement Yonne

Théâtre de Vllleneuve-sur-Yonne Villeneuve-sur-Yonne Yonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeneuve-sur-yonne/

Conférence. L’Europe : projet de paix, projet de puissance Théâtre de Vllleneuve-sur-Yonne 2022-05-12 was last modified: by Conférence. L’Europe : projet de paix, projet de puissance Théâtre de Vllleneuve-sur-Yonne Théâtre de Vllleneuve-sur-Yonne 12 mai 2022 Théâtre de Vllleneuve-sur-Yonne Villeneuve-sur-Yonne Villeneuve-sur-Yonne

Villeneuve-sur-Yonne Yonne