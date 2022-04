Conférence L’Europe, jusqu’où et comment ? Salle des Mariages,Hôtel de Ville d’Aix-en-Provence, 16 mai 2022, Aix-en-Provence.

Dans un contexte difficile, beaucoup s’interrogent aujourd’hui sur la nature, la définition et la finalité de la construction européenne. La politique dite de « voisinage » consistait à établir aux limites de l’UE une zone composée de pays n’ayant pas à brève échéance la perspective de rejoindre l’UE, mais partageant l’essentiel des valeurs sur lesquelles reposait la construction communautaire. À l’est, cette politique recouvrait essentiellement six pays qui constituaient ce que l’on a appelé le « Partenariat oriental » : l’Ukraine, la Moldavie, la Biélorussie, la Géorgie, l’Arménie et l’Azerbaïdjan. La Russie, trop importante, n’entrait pas dans ce schéma, mais a néanmoins bénéficié pendant assez longtemps de transferts financiers européens. On sait, depuis lors, ce qu’il est advenu de cette conception un peu trop idyllique. La conférence vous amènera à **cerner et à découvrir les enjeux et perspectives envisageables de ces relations incertaines à l’est de l’Europe, tout en saisissant la réelle capacité d’intégration de l’Union européenne**. Dans ce temps de guerre, aussi de **l’information**, les campagnes de désinformation sont omniprésentes (au niveau local/sur les réseaux). Nous souhaitons prévenir, par cette conférence, ces informations faussées. Cette réflexion sera impulsée et animée par la participation du M. Maurice Guyader, Professeur associé à l’université Paris 3 Sorbonne Nouvelle, il a notamment enseigné autour des questions de géopolitique européenne. Spécialiste dans un premier temps des affaires économiques et financières de l’Union européenne, son expertise s’est par la suite dirigée vers les enjeux d’élargissement et de relations extérieures de l’UE, notamment sur le processus d’élargissement vers les pays d’Europe Centrale et Orientale. La conférence a obtenu la labélisation « PFUE », accordée par le **Secrétariat général de la présidence française du Conseil de l’Union européenne 2022 (SGPFUE)**. La conférence se conclura par un **cocktail convivial offert aux participants**. Inscription **gratuite** et **obligatoire** (_nombre de places limitées_) [**LIEN VERS LE FORMULAIRE D’INSCRIPTION**](https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Conference-UE-EuropeEst)

