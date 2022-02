Conférence « L’Europe du mythe grec au Brexit : une histoire babélique? » Bibliothèque Francophone Multimédia Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Limoges

Conférence « L’Europe du mythe grec au Brexit : une histoire babélique? » Bibliothèque Francophone Multimédia, 11 mars 2022, Limoges. Conférence « L’Europe du mythe grec au Brexit : une histoire babélique? »

Bibliothèque Francophone Multimédia, le vendredi 11 mars à 18:00

L’Europe, cette « région de dissemblance », pour reprendre une expression de Saint Augustin reprise par Dante, a connu de l’Antiquité à nos jours une histoire cyclothymique, écartelée entre un principe d’union et un principe de division. La conférence de Laurent Wirth, autour de son livre « Le destin de Babel : Une histoire européenne », invite à se plonger dans le temps long de cette histoire, marquée par l’alternance de convergences et de terribles déchirements. Cette histoire tourmentée permet de comprendre combien la quête d’une identité européenne s’avère encore difficile, d’autant plus que cette identité est fondée sur une intégration et non sur une démarcation de l’altérité. La Maison de l’Europe – EUROPE DIRECT Limousin accueillera **Laurent WIRTH** pour une conférence sur « **L’Europe du mythe grec au Brexit: une histoire babélique?** » à la **Bibliothèque Francophone Multimédia** de **Limoges**, amphi Clancier, le **vendredi 11 mars 2022 à 18h**. A l’occasion de cette conférence labélisée « Lire à Limoges », une séance de dédicaces sera organisée avec l’auteur.

Entrée libre

Conférence de Laurent WIRTH sur « L’Europe du mythe grec au Brexit: une histoire babélique? » à la Bibliothèque Francophone Multimédia de Limoges, amphi Clancier, le vendredi 11 mars 2022 à 18h. Bibliothèque Francophone Multimédia place aimé césaire, limoges Limoges Clos Moreau Haute-Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-11T18:00:00 2022-03-11T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Haute-Vienne, Limoges Autres Lieu Bibliothèque Francophone Multimédia Adresse place aimé césaire, limoges Ville Limoges lieuville Bibliothèque Francophone Multimédia Limoges Departement Haute-Vienne

Bibliothèque Francophone Multimédia Limoges Haute-Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/limoges/

Conférence « L’Europe du mythe grec au Brexit : une histoire babélique? » Bibliothèque Francophone Multimédia 2022-03-11 was last modified: by Conférence « L’Europe du mythe grec au Brexit : une histoire babélique? » Bibliothèque Francophone Multimédia Bibliothèque Francophone Multimédia 11 mars 2022 Bibliothèque Francophone Multimédia Limoges Limoges

Limoges Haute-Vienne