Conférence « L’Europe dans le chaos du monde » Cluny Cluny Catégories d’évènement: Cluny

Sane-et-Loire

Conférence « L’Europe dans le chaos du monde » Cluny, 15 novembre 2022, Cluny. Conférence « L’Europe dans le chaos du monde »

Amphithéâtre J. Cliton – Campus Arts et Métiers CLUNY Place du 11 août 1944 Cluny Sane-et-Loire Place du 11 août 1944 Amphithéâtre J. Cliton – Campus Arts et Métiers CLUNY

2022-11-15 – 2022-11-15

Place du 11 août 1944 Amphithéâtre J. Cliton – Campus Arts et Métiers CLUNY

Cluny

Sane-et-Loire Conférence avec Jean-Luc DELPEUCH, Ingénieur,

Président de la communauté de communes du Clunisois. Depuis ses origines, l’humanité a vécu deux mutations profondes dans son rapport à la planète : la révolution agricole et la révolution industrielle. Le réchauffement climatique et l’extinction des espèces rendent nécessaire une troisième révolution, celle de la durabilité.

Quelle est la responsabilité de l’Europe dans ce bouleversement ? Quel pourrait être son rôle ? De quelles formations, de quelles recherches, de quelles innovations dans l’action publique et citoyenne a-t-on besoin ?

C’est à ces questions que Jean-Luc Delpeuch proposera des réponses nourries de son parcours, en Clunisois, en France et en Europe. ccic.cluny@ensam.eu +33 3 85 59 53 60 https://collegecluny.eu/ Place du 11 août 1944 Amphithéâtre J. Cliton – Campus Arts et Métiers CLUNY Cluny

dernière mise à jour : 2022-11-08 par

Détails Catégories d’évènement: Cluny, Sane-et-Loire Autres Lieu Cluny Adresse Cluny Sane-et-Loire Place du 11 août 1944 Amphithéâtre J. Cliton - Campus Arts et Métiers CLUNY Ville Cluny lieuville Place du 11 août 1944 Amphithéâtre J. Cliton - Campus Arts et Métiers CLUNY Cluny Departement Sane-et-Loire

Cluny Cluny Sane-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/cluny/

Conférence « L’Europe dans le chaos du monde » Cluny 2022-11-15 was last modified: by Conférence « L’Europe dans le chaos du monde » Cluny Cluny 15 novembre 2022 Amphithéâtre J. Cliton - Campus Arts et Métiers CLUNY Place du 11 août 1944 Cluny Sane-et-Loire Cluny Sane-et-Loire

Cluny Sane-et-Loire