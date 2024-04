Conférence > « L’essentiel du débarquement et de la bataille de Normandie » Prieuré du Mont-Saint-Michel Pontorson, samedi 13 avril 2024.

Conférence > « L’essentiel du débarquement et de la bataille de Normandie » Prieuré du Mont-Saint-Michel Pontorson Manche

Docteur en histoire contemporaine, Jérémie Halais présentera son ouvrage L’essentiel du Débarquement et de la bataille de Normandie dans lequel, outre son travail d’historien, il s’est fait illustrateur, data designer et cartographe.

Le 6 juin 1944 est un événement inscrit dans la mémoire collective comme une date marquante, un tournant de la Seconde Guerre mondiale. Pourtant, l’histoire du Débarquement débute bien avant le D-Day, lors des conférences diplomatiques interalliées ou encore à travers la préparation de l’opération Overlord. Elle se déroule aussi bien au-delà car la journée du 6 juin n’est que le prélude à la longue et difficile bataille de Normandie.

S’appuyant sur les dernières avancées de la recherche, L’Essentiel du Débarquement et de la bataille de Normandie invite à découvrir ou redécouvrir l’histoire de cet événement militaire à travers une approche inédite. Associant une synthèse claire et accessible au plus grand nombre à une infographie abondante, cet ouvrage vous dévoile près de 65 cartes et plans mais aussi de nombreux schémas, diagrammes ou données, ainsi que des illustrations originales.

Jérémie Halais est l’auteur de plusieurs ouvrages d’histoire contemporaine, parmi lesquels Des Normands sous l’uniforme, 1889-1919. De la caserne à la Grande Guerre, OREP éditions 2018 ; Saint-Lô, 39-45. Une ville normande dans la tourmente de la seconde guerre mondiale, OREP éditions 2019, La prison du Mont Saint-Michel, 1792-1864, Lemme Edit, 2022 D-DAY. L’essentiel du Débarquement et de la bataille de Normandie, OREP éditions 2023; Les plages du Débarquement et les lieux de la Libération, Larousse, 2024.

Vente de livre sur place par la librairie la Salicorne et le Rhinocéros

Participation libre aux frais.

Docteur en histoire contemporaine, Jérémie Halais présentera son ouvrage L’essentiel du Débarquement et de la bataille de Normandie dans lequel, outre son travail d’historien, il s’est fait illustrateur, data designer et cartographe.

Le 6 juin 1944 est un événement inscrit dans la mémoire collective comme une date marquante, un tournant de la Seconde Guerre mondiale. Pourtant, l’histoire du Débarquement débute bien avant le D-Day, lors des conférences diplomatiques interalliées ou encore à travers la préparation de l’opération Overlord. Elle se déroule aussi bien au-delà car la journée du 6 juin n’est que le prélude à la longue et difficile bataille de Normandie.

S’appuyant sur les dernières avancées de la recherche, L’Essentiel du Débarquement et de la bataille de Normandie invite à découvrir ou redécouvrir l’histoire de cet événement militaire à travers une approche inédite. Associant une synthèse claire et accessible au plus grand nombre à une infographie abondante, cet ouvrage vous dévoile près de 65 cartes et plans mais aussi de nombreux schémas, diagrammes ou données, ainsi que des illustrations originales.

Jérémie Halais est l’auteur de plusieurs ouvrages d’histoire contemporaine, parmi lesquels Des Normands sous l’uniforme, 1889-1919. De la caserne à la Grande Guerre, OREP éditions 2018 ; Saint-Lô, 39-45. Une ville normande dans la tourmente de la seconde guerre mondiale, OREP éditions 2019, La prison du Mont Saint-Michel, 1792-1864, Lemme Edit, 2022 D-DAY. L’essentiel du Débarquement et de la bataille de Normandie, OREP éditions 2023; Les plages du Débarquement et les lieux de la Libération, Larousse, 2024.

Vente de livre sur place par la librairie la Salicorne et le Rhinocéros

Participation libre aux frais. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-13 14:30:00

fin : 2024-04-13

Prieuré du Mont-Saint-Michel Ardevon

Pontorson 50170 Manche Normandie

L’événement Conférence > « L’essentiel du débarquement et de la bataille de Normandie » Pontorson a été mis à jour le 2024-03-29 par OT MSM Normandie BIT Genêts