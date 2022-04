Conférence : Les zèbres, ces atypiques aux multiples facettes Ferrette Ferrette Catégories d’évènement: Ferrette

Haut-Rhin

Conférence : Les zèbres, ces atypiques aux multiples facettes Ferrette, 3 mai 2022, Ferrette. Conférence : Les zèbres, ces atypiques aux multiples facettes Ferrette

2022-05-03 – 2022-05-03

Ferrette Haut-Rhin Ferrette avec Virginie Bouslama (intervenante et présidente de l’Association “Les Typik’Atypik”), qiu présentera”les zèbres, ces atypiques aux mutiples facettes” : Haut potentiel, TDAH, DYS, TSA, comment les détecter, les aborder et les accompagner

apport d’outils, trucs et astuces pour accompagner au mieux ces enfants au quotidien, en passant par les différentes prises en charge existantes. Conférence pour les parents d’enfants, de la naissance à l’adolescence, informations, échanges et partage. avec Virginie Bouslama (intervenante et présidente de l’Association “Les Typik’Atypik”), qiu présentera”les zèbres, ces atypiques aux mutiples facettes” : Haut potentiel, TDAH, DYS, TSA, comment les détecter, les aborder et les accompagner

apport d’outils, trucs et astuces pour accompagner au mieux ces enfants au quotidien, en passant par les différentes prises en charge existantes. Ferrette

dernière mise à jour : 2022-04-04 par Office de tourisme du Sundgau

Détails Catégories d’évènement: Ferrette, Haut-Rhin Autres Lieu Ferrette Adresse Ville Ferrette lieuville Ferrette Departement Haut-Rhin

Ferrette Ferrette Haut-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/ferrette/

Conférence : Les zèbres, ces atypiques aux multiples facettes Ferrette 2022-05-03 was last modified: by Conférence : Les zèbres, ces atypiques aux multiples facettes Ferrette Ferrette 3 mai 2022 Ferrette Haut-Rhin

Ferrette Haut-Rhin