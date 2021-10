Montivilliers Montivilliers Montivilliers, Seine-Maritime Conférence : Les voyages de Flaubert Montivilliers Montivilliers Catégories d’évènement: Montivilliers

Montivilliers Seine-Maritime Les voyages de Flaubert : sous les pommiers, les orangers – Par Annie Rizk, Professeure de lettres en classes préparatoires. A l’époque de Flaubert, voyager était une mode, parfois une recommandation médicale, souvent l’expression d’un désir existentiel façonné par l’exotisme romantique. A l’âge de dix-huit ans, dans une lettre du 15 juillet 1839 à son ami Ernest Chevallier, Flaubert se plaint “Nous voilà confinés pour deux mois dans cette huître de Rouen”. Revenu à Croisset, il s’ennuie profondément et rêve de rejoindre son ami Maxime du Camp parti en Orient. A travers les années, Flaubert voyagera… Après l’expédition dans les Pyrénées et en Corse en 1840 et en Italie en 1845, ce furent l’Égypte, la Syrie, la Grèce, l’Italie en 1850 puis l’Afrique du nord en 1858 pour la documentation de Salammbô. Mais ce ne fut pas un voyageur ordinaire, ni même un écrivain-voyageur. Dans sa Correspondance, il dénonce ainsi l’illusion des voyages dans une formule célèbre : “Demander des oranges aux pommiers est une maladie commune”. Ce sont ces contradictions qu’il importera de sonder, en les appliquant à la littérature , au cours d’un itinéraire qui nous ramènera en Normandie où l’écrivain affirme qu'”Yvetot vaut bien Constantinople”. Pour l’ermite de Croisset, les voyages furent à la fois une invitation à l’écriture et la conscience d’une impossibilité d’écrire et au retour, la découverte d’un style singulier, né de la certitude que le véritable exotisme consistait à voir sous les pommiers… les orangers. Le mercredi 24 novembre à 18h15

Salle La Minot’ – Maison de l’Enfance et de la Famille

Tarif unique : 4€

Le mercredi 24 novembre à 18h15
Tarif unique : 4€

