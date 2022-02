Conférence, les voyages d’artistes en Italie Martigues, 10 juin 2022, Martigues.

Conférence, les voyages d’artistes en Italie Rond-point de l’hôtel de ville Quartier Ferrières Martigues

2022-06-10 18:00:00 18:00:00 – 2022-06-10 Rond-point de l’hôtel de ville Quartier Ferrières

Martigues Bouches-du-Rhône

Dans le cadre de l’exposition “Ziem et l’Italie”, à découvrir du 16 février au 18 septembre 2022. Par Christophe Henry, professeur des classes préparatoires aux grandes écoles.

Prenant en considération le fait que tout un chacun, lorsqu’il se lance dans un voyage en Italie, continue de le faire en employant des archétypes et des rythmes hérités des usages forgés par les artistes entre le XVIe et le XIXe siècle, cette conférence s’attachera à présenter ces fragments d’une culture partagée entre l’Italie et le reste du monde.

Aujourd’hui encore l’Italie conserve une place centrale dans les choix des voyagistes de par son rôle dans l’histoire, l’archéologie, l’histoire de l’art et la formation des cultures internationales.

Entrée libre et gratuite.

Rond-point de l’hôtel de ville Quartier Ferrières Martigues

