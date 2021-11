Conférence : “les voix d’opera” Laroque-Timbaut, 18 novembre 2021, Laroque-Timbaut.

Conférence : “les voix d’opera” Laroque-Timbaut

2021-11-18 14:30:00 – 2021-11-18 17:00:00

Laroque-Timbaut Lot-et-Garonne Laroque-Timbaut

L’association Patrimoine et culture vous propose une conférence qui sera animée par M DENIS GAUTHIER sur le thème des voix d’opéra et la présentation des différentes tessitures vocales (femmes et homme) à travers l’écoute d’ enregistrements d’opéra.

association patrimoine et culture de Laroque-Timbaut

Laroque-Timbaut

