Conférence Les vins de macération Kaysersberg Vignoble, mardi 16 avril 2024.

Venez assister et participer à cette conférence menée par des spécialistes sur les vins de macération qui sont de plus en plus populaires chez nous.

La Confrérie St Etienne vous propose de venir écouter et échanger au château dans le cadre des « Rencontres du Château Schwendi ».

Les intervenants exposent et échangent avec le public sur le thème développé ce jour-là:

Thème : Vins de macération, retour en arrière ou futur des vins d’Alsace ?

A l’heure où les vins de macération ou “vins oranges” rejoignent l’appellation AOC Alsace, vous êtes invités à une soirée de débat et réflexion sur cette vinification qui gagne du terrain dans nos régions.

Verre de l’amitié à l’issue de la conférence.

Entrée gratuite. Inscription préalable obligatoire.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-16 18:00:00

fin : 2024-04-16 20:00:00

1 Grand Rue

Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est chancellerie@confrerie-st-etienne.com

