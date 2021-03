CONFÉRENCE Les villas balnéaires en Charente-Maritime Salle Jean Gabin, 1 avril 2021-1 avril 2021, Royan.

Salle Jean Gabin, le jeudi 1 avril à 18:30

En 2017, le Conseil d’Architecture d’Urbanisme et de l’Environnement de la Charente Maritime (CAUE 17) a confié à Gilles Ragot une étude pluriannuelle consacrée aux villas du balnéaire en Charente-Maritime entre la fin de la Seconde Guerre mondiale et les débuts de la contestation post-moderne. La première année a été consacrée au secteur de Royan, le plus dense du département en villas balnéaires. En 2018 ses recherches se sont déplacées sur le secteur de La Rochelle où la question du balnéaire se confronte à celle de la maison de ville et du pavillonnaire. Au cours de cette conférence Gilles Ragot présentera les résultats de son étude menée en 2019 sur le secteur de l’Île d’Oléron et le Bassin de Marennes et évoquera la suite de son travail, qui portera sur le secteur de l’estuaire de la Charente – Rochefort, Port-des-Barques, Fouras ainsi que l’Ile de Ré.

Gratuit

Par Gilles Ragot, professeur d’histoire de l’art contemporain à l’université Bordeaux-Montaigne

Salle Jean Gabin 112 Rue Gambetta, Royan Royan



2021-04-01T18:30:00 2021-04-01T20:00:00