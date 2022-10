Conférence « LES VIGNOBLES CLUNISIENS – hier et aujourd’hui » Cluny, 25 octobre 2022, Cluny.

Conférence animée par Edward STEEVES, Professionnel de la vigne et du vin France – USA, Vice-président de l’Académie des Arts et Lettres de Mâcon.

Nous devons aux moines des grands ordres monastiques de l’époque médiévale, tout particulièrement à ceux de Cluny et à leurs illustres abbés, l’implantation puis la préservation très soignée de quelques-uns des plus beaux vignobles de la Bourgogne, de toute la France, de l’Europe et même, quelques siècles plus tard, du Nouveau-Monde. Leurs anciens vignobles constituent pour nous aujourd’hui la mémoire non seulement de la terre mais aussi de la grande abbaye. Mais comment pourrions-nous le deviner, car leur multitude de parcelles a depuis plus de 200 ans changé de main ? La masse des textes savants consacrés aux monastères n’aborde que rarement ce sujet pourtant essentiel pour le culte liturgique et la règle d’hospitalité liés aux communautés abbatiales. Cette conférence s’attachera à donner des éclairages historiques sur cette grande aventure. Des précisions sur les pratiques culturales de la vigne et les soins prodigués aux vins en cave seront également évoquées. On verra que Cluny a été en son temps un véritable centre européen d’œnologie : son savoir vitivinicole s’est étendu aux confins du continent dans des milliers d’abbayes sœurs et de prieurés, en parallèle avec son rayonnement spirituel. Cette conférence est donnée en prélude à un événement inédit : une présentation dégustation animée par des producteurs vignerons, suivie de la première vente de charité de vins clunisois et clunisiens, le samedi matin 12 novembre prochain aux Ecuries de Saint-Hugues face à l’abbaye millénaire.

Sans doute le plus bourguignon des Américains, originaire de Boston et implanté depuis 40 ans sur les coteaux mâconnais, Edward Steeves se passionne pour l’histoire de la vigne et du vin surtout en France, mais aussi sur les 5 continents. En 2009-2010 il a participé aux grandes commémorations du Onze-Centième anniversaire de la fondation de l’abbaye de Cluny, notamment sur le sujet, alors inédit, de son territoire de vignes vaste mais curieusement méconnu. Professionnel très impliqué dans la promotion des vins du Mâconnais, du Beaujolais et de toute la Bourgogne, il a été leur ambassadeur auprès de nombreux pays dont le Japon et la Chine. Concernant les anciens sites viticoles de Cluny il a réalisé un énorme travail de défricheur, comme on fait pour planter une nouvelle vigne, à partir de textes latins du Moyen-âge, parmi lesquels les fameuses Chartes (plus de 5500) de l’abbaye de Cluny, également celles de la cathédrale Saint-Vincent de Mâcon. On lui doit un ouvrage princeps sur le sujet, Cluny, le vignoble invisible, publié en 2013 par l’Académie des Sciences, Arts et Belles-Lettres de Mâcon et qui a connu un vif succès. Il prépare actuellement une importante étude sur les vignes monastiques à travers le monde et les siècles.

