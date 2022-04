Conférence : ” Les vieux métiers de rue, ici et ailleurs ” Arcachon Arcachon Catégories d’évènement: Arcachon

Gironde

Conférence : ” Les vieux métiers de rue, ici et ailleurs ” Arcachon, 24 mai 2022, Arcachon. Conférence : ” Les vieux métiers de rue, ici et ailleurs ” Arcachon

2022-05-24 15:00:00 – 2022-05-24

Arcachon Gironde Arcachon Conférence par Claude Perreaud, à l’auditorium du MA.AT. Conférence par Claude Perreaud, à l’auditorium du MA.AT. +33 5 56 54 99 08 Conférence par Claude Perreaud, à l’auditorium du MA.AT. droits reservés

Arcachon

dernière mise à jour : 2022-04-20 par OT Arcachon

Détails Catégories d’évènement: Arcachon, Gironde Autres Lieu Arcachon Adresse Ville Arcachon lieuville Arcachon Departement Gironde

Arcachon Arcachon Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/arcachon/

Conférence : ” Les vieux métiers de rue, ici et ailleurs ” Arcachon 2022-05-24 was last modified: by Conférence : ” Les vieux métiers de rue, ici et ailleurs ” Arcachon Arcachon 24 mai 2022 Arcachon Gironde

Arcachon Gironde