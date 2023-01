Conférence « Les vieux livres » Bouxwiller, 19 février 2023, Bouxwiller .

Robert Bittendiebel, président honoraire de l’Association des Amis du Musée et ancien documentaliste, nous livre ses réflexions sur l’intérêt des « vieux » livres.

Que pouvons-nous attendre d’un « vieux bouquin » ?

« D’abord, dans certains cas, le plaisir d’avoir entre les mains un bel objet. Depuis la fin du 19ème siècle, les progrès dans les techniques d’impression, d’illustration et de reliure ont permis la diffusion en masse de petits chefs-d’œuvre.

Cependant, un carton de vieux livres découvert lors d’un rangement suscite la perplexité, souvent l’agacement et, il faut le dire, plus rarement l’intérêt. Pourtant, en se donnant le temps d’examiner de plus près les couvertures, l’agencement intérieur et les caractères d’imprimerie, l’esprit curieux découvrira qu’il a entre les mains un objet digne d’intérêt, témoin authentique d’une époque.

En explorant le contenu du roman, le lecteur ressentira l’ambiance d’une période, les postures, les préjugés, les tics de langage et, plus profondément, les aspirations et les peurs en vogue. Les livres constituent ainsi très souvent une façon d’entrer dans le vécu des générations qui nous ont précédé de façon plus subtile et plus profonde que ne le font les traités d’histoire. »



Conférence proposée par l’Association des Amis du Musée du Pays de Hanau

Tarif : Animation gratuite

Durée : 1h

Places limitées. Réservation obligatoire au 03 88 00 38 39 ou contact@museedupaysdehanau.eu

Site internet : www.museedupaysdehanau.eu

Musée du Pays de Hanau – 3 place du Château 67330 Bouxwiller

