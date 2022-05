Conférence : Les Vicomtes d’Oloron et l’Arribère au XIème siècle Navarrenx Navarrenx Catégories d’évènement: Navarrenx

Navarrenx Pyrénées-Atlantiques Par M. Thierry Issartel, Docteur en histoire et professeur de chaire supérieure.

Les Vicomtes d’Oloron ont laissé une trace très ténue dans l’Histoire. Pierre de Marca a minimisé cette vicomté, ce qui est faux. Tout comme Jean de Jaurgain qui en fait la plus ancienne famille seigneuriale du bassin de l’Adour. Ils étaient bien les viguiers de l’Arribère. La construction du château de Navarrenx vers 1080, du pont puis de la Bastide en 1316 ont constitué la continuité de développement d’un centre de pouvoir auquel les vicomtes étaient historiquement attachés. Par M. Thierry Issartel, Docteur en histoire et professeur de chaire supérieure.

