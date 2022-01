Conférence « Les Vickings en Bretagne » Lampaul-Guimiliau Lampaul-Guimiliau Catégories d’évènement: Finistère

Lampaul-Guimiliau

Conférence « Les Vickings en Bretagne » Lampaul-Guimiliau, 21 janvier 2022, Lampaul-Guimiliau. Conférence « Les Vickings en Bretagne » Lampaul-Guimiliau

2022-01-21 – 2022-01-21

Lampaul-Guimiliau Finistère Lampaul-Guimiliau Avec Jérôme Nédélec, auteur de de la trilogie historico-fantastique « L’armée des veilleurs ». Sur réservation. A la Librairie L’Ivresse des Mots. ivressedesmots@orange.fr +33 2 98 67 95 19 https://fr-fr.facebook.com/pages/category/Bookstore/Librairie-LIvresse-des-Mots-1026835490667443/ Avec Jérôme Nédélec, auteur de de la trilogie historico-fantastique « L’armée des veilleurs ». Sur réservation. A la Librairie L’Ivresse des Mots. Lampaul-Guimiliau

dernière mise à jour : 2022-01-17 par

Détails Catégories d’évènement: Finistère, Lampaul-Guimiliau Autres Lieu Lampaul-Guimiliau Adresse Ville Lampaul-Guimiliau lieuville Lampaul-Guimiliau