Conférence – Les vergers bretons face au réchauffement climatique

2022-10-28

Clohars-Carnoët

Salle des fêtes Rue de Doëlan

Finistre Clohars-Carnoët Pourra-t-on encore cultiver des pommiers en Bretagne dans quelques décennies? Venez écouter Valérie Bonnardot, climatologue, qui retracera l’évolution du climat en Bretagne ainsi que Benoit Maubé, agronome, qui nous présentera les conséquences du changement climatique sur les pommiers. mobilifruit@polefruitierbretagne.fr Salle des fêtes Rue de Doëlan Clohars-Carnoët

