Conférence, les troubles du cerveau Martigues, 24 mars 2022, Martigues.

Conférence, les troubles du cerveau Rond-point de l’hôtel de ville Quartier Ferrières Martigues

2022-03-24 18:00:00 – 2022-03-24 Rond-point de l’hôtel de ville Quartier Ferrières

Martigues Bouches-du-Rhône

Les troubles du neurodéveloppement se caractérisent par une perturbation du

développement cognitif et/ou émotionnel de l’enfant qui entraîne un retentissement important sur le fonctionnement adaptatif au niveau scolaire, social et familial.



Ces désordres regroupent les troubles du développement de la communication et des interactions sociales (spectre autistique), du développement intellectuel (déficience intellectuelle ou retard mental), du développement de l’attention (trouble de l’attention avec ou sans hyperactivité ou impulsivité) et des fonctions associées (mémoire de travail, contrôle exécutif…) mais aussi les troubles d’acquisition du langage ou de la coordination (dysphasies et dyspraxies) et les troubles spécifiques des apprentissages scolaires (par exemple la dyslexie-dysorthograpie).



Ces troubles apparaissent précocement dans l’enfance (maternelle), présentent des degrés très variables de sévérité et sont fréquemment associés entre eux ou à d’autres désordres : épilepsie, trouble moteur ou perceptif (vision, audition…), douleurs.

De nombreuses recherches chez l’Homme et l’Animal permettent de mieux comprendre les mécanismes qui sous-tendent l’apparition de ces troubles. Ces

travaux ont mis en évidence des causes et facteurs de risques communs, d’origine génétique ou environnementale (par exemple la prématurité ou l’exposition aux agents toxiques ou infectieux autour de la naissance).

Ces travaux contribuent également à chercher de nouvelles pistes de prévention ou de remédiation précoce de ces troubles.



Par Jacques-Olivier Coq, Chargé de recherche au CNRS, Institut des Sciences du Mouvement (ISM), UMR7287 CNRS-AMU, Marseille.

En partenariat avec l’association “Découverte et Culture Martigues”, la Ville de Marseille, CD13, Région Sud, CNRS, Inserm, AMU.

La Salle des conférences de l’Hôtel de ville de Martigues vous accueille pour une conférence intitulée “Comprendre les troubles du cerveau en développement

pour mieux y remédier”. Dans le cadre de la semaine du cerveau 2022.

Entrée gratuite.

decouverteetculture@orange.fr +33 4 42 81 27 73

