Conférence Les traditions de la Saint Jean en Val d Aran Salle Louisa Paulin,Castres (81), 18 juin 2022, .

Conférence Les traditions de la Saint Jean en Val d Aran

Salle Louisa Paulin, Castres (81), le samedi 18 juin à 14:30

***La conférence « Les*** ***traditions d******e la Saint-Jean en Val d’Aran »*** ***le 18*** ***juin 2022, à 14h30, à*** ***la salle N°1 de le l’espace polyvalent Louisa Paulin ( 13 Rue Louis David – 81100 Castres)*** Claudio Aventín-Bòya est guide-interprète culturel pour *Aran Culturau*, société de services touristiques dédiée aux visites thématiques et aux circuits à la demande, aussi bien pour les groupes que pour les particuliers et toujours avec un accent principalement culturel. Claudio viendra nous présenter les traditions et rites des fêtes du feu de la Saint-Jean en Val d’Aran, déclarées au patrimoine culturel immatériel de l’UNESCO en 2015. Chaque année, le 23 juin, un sapin de 12 m de haut, le brandon, est brûlé dans les villages de Les et d’Arties. **Le brandon est tout d’abord béni et ensuite il s’embrase, les flammes semblant vouloir atteindre les cieux. Autour de celui-ci, des jeunes brûlent les « Halhes » les faisant virevolter au-dessus de leur tête, tels des projectiles de feu qui symbolisent l’élément purificateur envoyé à tous les coins du village. Ces « halhes » sont un élément important lors de cette fête traditionnelle, elles se confectionnent grâce à l’écorce du cerisier et du bouleau, posées les unes sur les autres et attachées au fil de fer.** Les cendres sont recueillies par les habitants de la vallée en signe de fertilité et sont utilisées dans leurs travaux des champs. *source : événement [Conférence Les traditions de la Saint Jean en Val d Aran](https://agendatrad.org/e/36444) publié sur [AgendaTrad](https://agendatrad.org/)*

Gratuit

organisé par IEO 81 – Centre Occitan del País Castrés

Salle Louisa Paulin,Castres (81) Rue Louis David Salle Louisa Paulin, 81100 Castres, France



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-18T14:30:00 2022-06-18T18:30:00