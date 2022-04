Conférence “Les Topiaires, ou l’art de sculpter les végétaux” Jardins de La Croze Billom Catégories d’évènement: Billom

Puy-de-Dôme

Dans lle cadre des Journées Mondiales de La Topiaire. Après une visite guidée des jardins, une conférence sera donnée par Pascal Piéra, Docteur en histoire de l’Art, sur le thème « Les topiaires, ou l’art de sculpter les végétaux ». Elle sera suivie d’un cocktail, au cours duquel les participants pourront échanger avec le conférencier et avec les propriétaires.

10,50 € par personne

