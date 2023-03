Conférence : « Les tisanes de plantes médicinales – du semis à la dégustation » Verteillac Catégories d’Évènement: Dordogne

Conférence : « Les tisanes de plantes médicinales – du semis à la dégustation », 12 mars 2023, Verteillac

2023-03-12

Dordogne « Les tisanes de plantes médicinales du semis à la dégustation » – Visite de l’atelier de plantes sèches et des pépinières – Conférence sur les tisanes en mélange – Dégustation- 13h Repas au restaurant les Petits Oignons, Inscription obligatoire avant le jeudi 9 Mars – 30 € Prix adhérent – 35 € non adhérent « Les tisanes de plantes médicinales du semis à la dégustation » – Visite de l’atelier de plantes sèches et pépinières – Conférence sur les tisanes en mélange – Dégustation- 13h Repas au restaurant les Petits Oignons, Inscription obligatoire avant le jeudi 9 Mars – 30 € adhérent – 35 € non adhérent +33 6 16 44 71 94 ASSO DES TERRES BLANCHES ©Asso des Terres Blanches

