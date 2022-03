CONFÉRENCE – LES TIQUES Thionville Thionville Catégories d’évènement: Moselle

CONFÉRENCE – LES TIQUES Thionville, 30 mars 2022, Thionville. CONFÉRENCE – LES TIQUES Lycée St-Pierre Channel 33 rue du chardon Thionville

2022-03-30 14:30:00 14:30:00 – 2022-03-30

Thionville Moselle Les tiques sont susceptibles de transmettre des virus, bactéries ou parasites. Leur extension est liée à des facteurs multiples, liées à l’évolution des milieux forestiers, aux changements climatiques, à la pratique de la randonnée, à la présence d’animaux sauvages. Nous expliquerons lors de la conférence la vie des tiques afin d’évaluer les risques lors d’une promenade en forêt. La prévention doit rester un axe important pour éviter les contaminations. La conférence présentera également les outils du numérique au service de la recherche sur les tiques avec l’application “signalement TIQUE” et CiTIQUE. http://www.citique.fr

Maîtresse de conférences en parasitologie à l’Université de Lorraine dvuc-utl-contact@univ-lorraine.fr +33 3 72 74 06 61 http://www.univ-lorraine.fr/ UTL

