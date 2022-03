Conférence : Les super-héros et l’histoire Université Paris Cité – Campus Grands Moulins – Bâtiment Halle aux Farines Paris Catégories d’évènement: île de France

Conférence : Les super-héros et l'histoire Université Paris Cité – Campus Grands Moulins – Bâtiment Halle aux Farines, 13 mai 2022, Paris.

18h00 à 20h00

gratuit

Vendredi 13 mai à 18h, l'Université Ouverte vous propose une conférence gratuite par Thomas Savidan sur les liens entre les super-héros et l'histoire. Cet évènement est l'occasion de porter un regard éclairé sur ces figures de la culture populaire. Depuis une décennie, les films ou les séries de super-héros sont en tête des box-offices du monde entier. Créées au sein de multinationales et produites d'une manière industrielle, ces œuvres ne fourniraient qu'un amusement sans profondeur. Pourtant, les comics ou les films ne cessent de susciter des polémiques dans les médias ou sur les réseaux sociaux comme le prouve l'exemple récent de l'orientation sexuelle du fils de Superman. Ce paradoxe entre un vide supposé et une réaction épidermique face au moindre changement démontre que ce genre est en fait hautement politique et cela depuis ses origines dans l'entre-deux-guerres. L'analyse historique, sociale et culturelle de ces œuvres est peu mise en avant à l'université alors que la bd franco-belge rentre au Collège de France. Pourtant, ces œuvres portent en elles une représentation des différentes époques que le genre a traversées. Elles sont un reflet de l'époque mais elles portent aussi un regard sur le passé. Ce sont ces différentes visions que nous analyserons lors de la conférence.

