Conférence : Les sorcières en Alsace – histoires, croyances et légendes Kutzenhausen Kutzenhausen Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Kutzenhausen

Conférence : Les sorcières en Alsace – histoires, croyances et légendes Kutzenhausen, 11 mars 2022, Kutzenhausen. Conférence : Les sorcières en Alsace – histoires, croyances et légendes Kutzenhausen

2022-03-11 16:00:00 – 2022-03-11 18:00:00

Kutzenhausen Bas-Rhin Kutzenhausen EUR Conférence donnée par Gérard LESER. Aujourd’hui encore, il est question de “dr Haxaschuss “, le lumbago ou de “a Watterhax”, une sorcière qui fabrique les orages, parmi beaucoup d’autres expressions, découvrez l’origine de celles-ci à travers l’histoire des sorcières en Alsace. Aujourd’hui encore, il est question de “dr Haxaschuss “, le lumbago ou de “a Watterhax”, une sorcière qui fabrique les orages, parmi beaucoup d’autres expressions, découvrez l’origine de celles-ci à travers l’histoire des sorcières en Alsace. Par Gérard Leser. +33 3 88 80 53 00 Conférence donnée par Gérard LESER. Aujourd’hui encore, il est question de “dr Haxaschuss “, le lumbago ou de “a Watterhax”, une sorcière qui fabrique les orages, parmi beaucoup d’autres expressions, découvrez l’origine de celles-ci à travers l’histoire des sorcières en Alsace. Kutzenhausen

dernière mise à jour : 2022-02-16 par

Détails Catégories d’évènement: Bas-Rhin, Kutzenhausen Autres Lieu Kutzenhausen Adresse Ville Kutzenhausen lieuville Kutzenhausen Departement Bas-Rhin

Kutzenhausen Kutzenhausen Bas-Rhin https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/kutzenhausen/

Conférence : Les sorcières en Alsace – histoires, croyances et légendes Kutzenhausen 2022-03-11 was last modified: by Conférence : Les sorcières en Alsace – histoires, croyances et légendes Kutzenhausen Kutzenhausen 11 mars 2022 Bas-Rhin Kutzenhausen

Kutzenhausen Bas-Rhin