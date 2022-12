Conférence : « les sondages réalisés au Mont Saint-Cyr » Cahors Cahors Cahors Catégories d’évènement: Cahors

Conférence : « les sondages réalisés au Mont Saint-Cyr » Cahors, 17 janvier 2023

2023-01-17 18:30:00

Salle Henri-Martin Hôtel de Ville

Cahors

Lot Cahors L’histoire gallo-romaine de Cahors ne cesse de s’approfondir grâce aux fouilles archéologiques menées dans le cadre des opérations d’archéologie programmée. L’association (Cahors Castrum Cyricus), présentera par l’intermédiaire de Didier Rigal, archéologue de l’Institut National de Recherches Archéologiques Préventives (INRAP), un bilan des sondages engagés et recherches documentaires menés dernièrement sur le Mont Saint-Cyr. Les sondages réalisés au Mont-Saint-Cyr, par Didier Rigal, archéologue à l’INRAP et membre de l’association Cahors Castrum Cyricus. +33 5 65 53 20 65 Micro conférence

Salle Henri-Martin Hôtel de Ville Cahors

