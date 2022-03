Conférence : Les sondages – pourquoi et comment prendre du recul ? Belfort Belfort Catégories d’évènement: Belfort

Territoire de Belfort

Conférence : Les sondages – pourquoi et comment prendre du recul ? Belfort, 29 mars 2022, Belfort. Conférence : Les sondages – pourquoi et comment prendre du recul ? Belfort

2022-03-29 – 2022-03-29

Belfort Territoire-de-Belfort EUR L’opération de sondage consiste à interroger des échantillons réputés représentatifs d’une population quelconque – sur ses intentions de vote, par exemple. C’est une démarche plus délicate qu’il n’y paraît. Les échantillons réputés représentatifs sont affectés de divers biais, par exemple quand quelqu’un s’abstient après avoir déclaré vouloir voter.

Le but de cette conférence est d’attirer l’attention sur les précautions qu’il faut avoir en tête quand on prend connaissance de l’une de ces multiples enquêtes qui sont constamment proposées à notre attention. contact@ideeup.org +33 3 84 28 70 96 https://www.ideeup.org/ L’opération de sondage consiste à interroger des échantillons réputés représentatifs d’une population quelconque – sur ses intentions de vote, par exemple. C’est une démarche plus délicate qu’il n’y paraît. Les échantillons réputés représentatifs sont affectés de divers biais, par exemple quand quelqu’un s’abstient après avoir déclaré vouloir voter.

Le but de cette conférence est d’attirer l’attention sur les précautions qu’il faut avoir en tête quand on prend connaissance de l’une de ces multiples enquêtes qui sont constamment proposées à notre attention. Belfort

dernière mise à jour : 2022-02-15 par

Détails Catégories d’évènement: Belfort, Territoire de Belfort Autres Lieu Belfort Adresse Ville Belfort lieuville Belfort Departement Territoire-de-Belfort

Belfort Belfort Territoire-de-Belfort https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/belfort/

Conférence : Les sondages – pourquoi et comment prendre du recul ? Belfort 2022-03-29 was last modified: by Conférence : Les sondages – pourquoi et comment prendre du recul ? Belfort Belfort 29 mars 2022 Belfort Territoire de Belfort

Belfort Territoire-de-Belfort