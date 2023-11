Conférence – Les sols : ces compagnons que nous méconnaissons Université Paris Cité – Campus Grands Moulins Paris 13e, 15 décembre 2023, Paris 13e.

Le vendredi 15 décembre 2023

de 17h00 à 18h30

.Public adolescents adultes. gratuit

Vendredi 15 décembre, à 17h, Marc-André Selosse revient à l’Université Ouverte pour nous parler cette fois-ci de l’origine du monde : le sol.

Nous méconnaissons que la vie sur Terre se passe surtout… sous terre. Les sols sont construits par la biodiversité qu’ils hébergent : elle représente le quart des espèces décrites, alors même qu’on ne connaît encore que 1 % des microbes du sol ! Ceux-ci vivent et se nourrissent de façons incroyablement variées, qui assurent le fonctionnement des écosystèmes terrestres et la vie des racines : par exemple, certains champignons nourrissent les plantes. Le sol est l’une des plus étonnantes constructions du monde vivant, qui influence le monde entier : depuis notre alimentation jusqu’à la fertilité des lacs et des océans, en passant par la régulation du cours des rivières et même le climat !

Hélas ! Opaque et souvent considéré comme sale, le sol a été géré des millénaires durant sans conscience des blessures induites : urbanisation, agriculture intensive, érosion, salinisation… Non seulement il assure moins bien les services agricoles qui nous le rendent inestimable, mais il disparaît littéralement sous nos yeux par érosion. Venez le découvrir, pour mieux l’admirer et surtout mieux le soigner demain.

Université Paris Cité – Campus Grands Moulins 5 rue thomas mann 75013 Paris 13e

Contact : https://u-paris.fr/universite-ouverte/les-sols-ces-compagnons-que-nous-meconnaissons/ universite-ouverte@u-paris.fr https://www.billetweb.fr/les-sols-ces-compagnons-que-nous-meconnaissons

Julian-Paolo-Dayag Inscription gratuite