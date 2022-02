Conférence « Les Socialistes face à la guerre en France et dans les Hautes-Pyrénées (1938-1947) » Tarbes Tarbes Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Tarbes

Conférence « Les Socialistes face à la guerre en France et dans les Hautes-Pyrénées (1938-1947) » Tarbes, 19 octobre 2022, Tarbes. Conférence « Les Socialistes face à la guerre en France et dans les Hautes-Pyrénées (1938-1947) » TARBES 63 rue Georges Lassalle Tarbes

2022-10-19 18:30:00 18:30:00 – 2022-10-19 TARBES 63 rue Georges Lassalle

Tarbes Hautes-Pyrénées Tarbes Profondément marqué par le traumatisme de la grande guerre, le mouvement socialiste français ressort ancré dans le pacifisme. L’émergence du fascisme en Allemagne, les menaces des ligues le 6 février 1934, conduisent aux logiques de « rassemblement populaire » et à la victoire de la Gauche en 1936. À partir des Accords de Munich, une fracture de plus en plus grande s’installe à l’intérieur du parti entre les partisans de « la fermeté », d’un côté, et ceux d’un pacifisme intégral, de l’autre. La Défaite de 1940 quant à elle conduit à la dissolution du parti, l’arrestation de Léon Blum.

Attentisme, Collaboration, Résistance sont les chemins que suivront les militants…

La reconstruction de l’appareil clandestin laisse espérer « des jours meilleurs » que la Libération fera vite déchanter ! Le premier parti de la Gauche française est désormais le PCF de Thorez. Cette conférence s’interrogeant sur une échelle locale et nationale menée par Julien Gaillard, membre de la Société Académique des Hautes-Pyrénées, s’appuiera sur les synthèses universitaires classiques et les travaux de recherche effectués au sein des Archives départementales des Hautes-Pyrénées, auprès de la Fondation Jean-Jaurès et de l’Office universitaire de recherche socialiste. > Informations et réservations conseillées

> Le musée est ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h / Fermé le week-end musee.deportation@mairie-tarbes.fr +33 5 62 51 11 60 TARBES 63 rue Georges Lassalle Tarbes

dernière mise à jour : 2022-02-11 par OT de Tarbes|CDT65

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, Tarbes Autres Lieu Tarbes Adresse TARBES 63 rue Georges Lassalle Ville Tarbes lieuville TARBES 63 rue Georges Lassalle Tarbes Departement Hautes-Pyrénées

Tarbes Tarbes Hautes-Pyrénées https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tarbes/

Conférence « Les Socialistes face à la guerre en France et dans les Hautes-Pyrénées (1938-1947) » Tarbes 2022-10-19 was last modified: by Conférence « Les Socialistes face à la guerre en France et dans les Hautes-Pyrénées (1938-1947) » Tarbes Tarbes 19 octobre 2022 Hautes-Pyrénées Tarbes

Tarbes Hautes-Pyrénées