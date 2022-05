Conférence “Les signes de reconnaissance, un besoin vital pour l’estime de soi de tout être humain” Troisvaux Troisvaux Catégorie d’évènement: Troisvaux

Hameau de Belval Troisvaux Pas-de-Calais Troisvaux Dès 15h, participez à la conférence “Les signes de reconnaissance, un besoin vital pour l’estime de soi de tout être humain” organisée à l’Abbaye de Belval. Cette conférence est donnée par Agnès Petit, thérapeute en relation d’aide, analyste transactionnelle, formatrice en relations humaines et communication.

