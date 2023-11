Conférence Les serres de production horticoles de Paris à Rungis Catégorie d’Évènement: ile de france Conférence Les serres de production horticoles de Paris à Rungis, 16 novembre 2023, . Le jeudi 16 novembre 2023

de 10h30 à 12h00

.Public adultes. gratuit Cliquez ici pour rejoindre la réunion Une visite technique où sous trois hectares de serres, les jardiniers de la Ville de Paris produisent mécaniquement les milliers de plantes nécessaires au fleurissement des massifs de la capitale. Découvrons semeuse, repiqueuse, tablettes mobiles transportant les plants, carrés d’essais de pleine terre… Conférence jeudi 16 novembre 2023 à 10h30 Une visite technique où sous trois hectares de serres, les jardiniers de la Ville de Paris produisent mécaniquement les milliers de plantes nécessaires au fleurissement des massifs de la capitale. Découvrons semeuse, repiqueuse, tablettes mobiles transportant les plants, carrés d’essais de pleine terre… Cliquez ici pour rejoindre la réunion Cliquez ici pour rejoindre la réunion ID de la réunion : 379 130 004 845

Code secret : iMQvLM Télécharger Teams | Rejoindre sur le web Cliquez ici pour rejoindre la réunion Contact : https://www.microsoft.com/fr-fr/microsoft-teams/join-a-meeting?rtc=1 education-environnement@paris.fr https://www.facebook.com/parisnature https://www.facebook.com/parisnature Cliquez ici pour rejoindre la réunion

jc Lucas Centre de production horticole Rungis Détails Catégorie d’Évènement: ile de france Autres Departement Paris Lieu Ville

Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie//