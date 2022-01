Conférence: Les serpents, la peur et le virtuel Le Puy-en-Velay Le Puy-en-Velay Catégories d’évènement: Haute-Loire

Conférence: Les serpents, la peur et le virtuel
14 avril 2022
Rue Antoine Martin Musée Crozatier Le Puy-en-Velay
18:30:00 – 20:00:00

Par Isabelle Viaud-Delmon, chercheuse à l’Institut de Recherche et Coordination Acoustique/Musique, Paris

