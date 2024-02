CONFÉRENCE LES SECRETS DU CARNAVAL VÉNITIEN DE REMIREMONT Vagney, vendredi 1 mars 2024.

CONFÉRENCE LES SECRETS DU CARNAVAL VÉNITIEN DE REMIREMONT Vagney Vosges

Vendredi

Le président de l’association du Carnaval vénitien de Remiremont, Yves Chrétien, nous contera les secrets de cet évènement de renom. Entrez dans les coulisses, découvrez la création des masques et costumes, et les inspirations folkloriques vénitiennes qui font le succès du Carnaval. La 27ème édition se tiendra du 21 au 24 mars 2024 et explorera les voyages de Marco Polo.Tout public

0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-01 20:00:00

fin : 2024-03-01 21:00:00

Place de la Libération

Vagney 88120 Vosges Grand Est mediatheque@cchautesvosges.fr

