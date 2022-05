Conférence “Les secrets de Talcy pour s’adapter au changement climatique” Château de Talcy Talcy Catégories d’évènement: Loir-et-Cher

Château de Talcy, le dimanche 5 juin à 15:00 Tarif adulte : 8 euros, tarif enfant : 4 euros

Avis aux jardiniers en herbe et mordus de jardins, assistez dimanche 5 juin à la conférence « Les secrets de Talcy pour s’adapter au changement climatique » présentée par Michèle Quentin de l’APJRC. Château de Talcy Rue du Château, 41370 Talcy Talcy Loir-et-Cher

2022-06-05T15:00:00 2022-06-05T16:30:00

