Conférence : Les saveurs du sud-ouest, une histoire entre ouverture et enracinement(XVI-XIXe siécle)

Pyrénées-Atlantiques

Conférence : Les saveurs du sud-ouest, une histoire entre ouverture et enracinement(XVI-XIXe siécle), 4 mai 2021-4 mai 2021, Ciboure.

Ciboure Pyrénées-Atlantiques Ciboure Par Philipe Meyzie, Maître de conférences en histoire moderne à l’université de Bordeaux 3.

Au cours des siècles, la culture alimentaire du Sud-Ouest s’est construite à partir des ressources locales mais aussi à travers son ouverture sur le monde. De la nourriture des paysans aux tables raffinées des élites urbaines, l’image de la cuisine du Sud-Ouest naît de la rencontre entre la valorisation du terroir et le regard des autres.

