Conférence Les salons prérévolutionnaires Maison de la Vie Association et Citoyenne (salle A), 21 mars 2023, Paris.

de 19h00 à 20h30

. gratuit reussir.egalitefh@orange.fr Comment les salons prérévolutionnaires, dans la lignée des salons précieux, avec Marie du Deffand, Mme Geoffrin, ou Sophie de Grouchy, ouvrent-ils un espace de débats aux intellectuel.le.s des Lumières, mais aussi aux penseurs européens et américains dans des échanges précurseurs de l’action publique révolutionnaire ? Edith Payeux (professeure émérite de lettres en CPGE) et Catherine Chadefaud (professeure émérite d’histoire en CPGE), membres de l’association REFH (Réussir l’égalité femmes-hommes/ www.reussirlegalitefh.fr)

Maison de la Vie Association et Citoyenne (salle A) 22, rue deparcieux 75014 Paris

J.Callot-Carnavalet et BNF

