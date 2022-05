Conférence “Les rythmes de la Lune en astrologie” Luzech Luzech Catégories d’évènement: 46140

Luzech

Conférence “Les rythmes de la Lune en astrologie” Luzech, 15 octobre 2022, Luzech. Conférence “Les rythmes de la Lune en astrologie” Musée Armand Viré 152 rue de la ville Luzech

2022-10-15 15:00:00 – 2022-10-15 Musée Armand Viré 152 rue de la ville

Luzech 46140 Luzech Samedi 15 octobre à 15H – “Les rythmes de la Lune en astrologie” conférence avec Suzanne Martel au Musée Armand Viré. ©affiche-conférence

Musée Armand Viré 152 rue de la ville Luzech

dernière mise à jour : 2022-05-21 par

Détails Catégories d’évènement: 46140, Luzech Autres Lieu Luzech Adresse Musée Armand Viré 152 rue de la ville Ville Luzech lieuville Musée Armand Viré 152 rue de la ville Luzech Departement 46140

Luzech Luzech 46140 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/luzech/

Conférence “Les rythmes de la Lune en astrologie” Luzech 2022-10-15 was last modified: by Conférence “Les rythmes de la Lune en astrologie” Luzech Luzech 15 octobre 2022 46140 Luzech

Luzech 46140