Saint-Lunaire Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine, Saint-Lunaire Conférence – Les Romanov à Saint-Briac le rêve d’une restauration monarchique en Russie Saint-Lunaire Saint-Lunaire Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Lunaire

Conférence – Les Romanov à Saint-Briac le rêve d’une restauration monarchique en Russie Saint-Lunaire, 6 novembre 2021, Saint-Lunaire. Conférence – Les Romanov à Saint-Briac le rêve d’une restauration monarchique en Russie 2021-11-06 14:30:00 – 2021-11-06 Centre culturel Jean Rochefort Boulevard de la Plage

Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine Conférence sur le thème de la famille Romanov, organisée par l’association bien vivre à Saint-Lunaire. Conférencier Patrice Petitjean, magistrat honoraire. Entrée libre. Pass sanitaire demandé. Samedi 6 novembre 2021 – 14h30 – Centre culturel Jean Rochefort bvsl35@orange.fr Conférence sur le thème de la famille Romanov, organisée par l’association bien vivre à Saint-Lunaire. Conférencier Patrice Petitjean, magistrat honoraire. Entrée libre. Pass sanitaire demandé. Samedi 6 novembre 2021 – 14h30 – Centre culturel Jean Rochefort dernière mise à jour : 2021-10-15 par

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Saint-Lunaire Autres Lieu Saint-Lunaire Adresse Centre culturel Jean Rochefort Boulevard de la Plage Ville Saint-Lunaire