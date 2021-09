Maulette Eglise Saint Nicolas de Thionville sur Opton (MAULETTE) Maulette, Yvelines Conférence : “Les restaurations de l’église St-Nicolas de Maulette” Eglise Saint Nicolas de Thionville sur Opton (MAULETTE) Maulette Catégories d’évènement: Maulette

L’église Saint-Nicolas de Maulette, dans le hameau de Thionville-sur-Opton, a fait l’objet d’une importante campagne de restauration de 2017 à 2019, avec l’aide du Département des Yvelines. Pendant la restauration de l’édifice, les boiseries et sculptures ont eux aussi été restaurés, rendant toute sa majesté à cette petite église. La conférence exposant ces différentes restaurations sera donnée par Mme Catherine Crnokrak, conservateur des antiquités et objets d’art.

La restauration des sculptures et du retable de l'église St Nicolas de Maulette, conférence par Mme Catherine Crnokrak, conservateur des antiquités et objets d'art des Yvelines.

2021-09-19

