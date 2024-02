Conférence « Les ressources en eau de Loire-Atlantique » Maison de quartier de la Bottière Nantes, mardi 19 mars 2024.

Conférence « Les ressources en eau de Loire-Atlantique » Bretagne Vivante – Pays de la Loire Grandeur Nature Mardi 19 mars, 20h00 Maison de quartier de la Bottière Gratuit

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2024-03-19T20:00:00+01:00 – 2024-03-19T22:00:00+01:00

Fin : 2024-03-19T20:00:00+01:00 – 2024-03-19T22:00:00+01:00

Conférence : “Les ressources en eau souterraine de la Loire-Atlantique : caractéristiques, enjeux, bilan et perspectives” par Frédéric Faissolle, hydrogéologue.

Dans un contexte de fort développement démographique et économique, les milieux aquatiques de Loire-Atlantique sont soumis à des pressions de plus en plus fortes. Les constats et la prise de conscience de ces dernières années montrent des ressources en eau fragiles tant du point de vue de leur quantité que de leur qualité.

Quels sont les principaux enjeux et les perspectives de notre territoire pour la préservation des milieux aquatiques et la gestion équilibrée des ressources en eau, notamment souterraines, alors que le changement climatique accélère cette tension hydrique ?

Maison de quartier de la Bottière 147 route de Sainte-Luce Nantes 44300 Doulon – Bottière Loire-Atlantique Pays de la Loire [{« type »: « phone », « value »: « 02 40 50 13 44 »}]

conférence ressource