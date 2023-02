Conférence : les reptiles, porte-paroles de la trame verte du vignoble, 24 février 2023, Colmar .

Conférence : les reptiles, porte-paroles de la trame verte du vignoble

11 rue Turenne Colmar Haut-Rhin

2023-02-24 20:00:00 – 2023-02-24 21:00:00

Colmar

Haut-Rhin

EUR Alain FIZESAN est naturaliste écologue spécialisé dans l’études des amphibiens et reptiles. Il est actuellement chargé d’études à l’association BUFO.

La conférence :

L’Alsace compte peu d’espèces de reptiles par comparaison avec d’autres régions de France.

Néanmoins, les collines sous-vosgiennes, reliefs bien exposés et caractérisés par une riche mosaïque de milieux, concentrent bon nombre d’espèces, dont certaines peu communes, en particulier en contexte viticole.

Le public apprendra où se situent les secteurs les plus propices à ce groupe très discret et l’intérêt écologique qui peut en ressortir en matière de protection et d’actions en faveur de la biodiversité.

+33 3 89 23 84 15

