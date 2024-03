Conférence “Les relations humaines” les signes de reconnaissance #5 Troyes, mardi 14 mai 2024.

Conférence “Les relations humaines” les signes de reconnaissance #5 Troyes Aube

Suite à la première conférence à propos des relations humaines, le programme des futures conférences a été établi. Merci aux personnes qui y ont participé.



Voici le sujet pour cette 5eme et avant dernière conférence du mardi 14 mai “les signes de reconnaissance”



Nous avons tous besoin de reconnaissance mais nous ne savons pas toujours comment nous nous débrouillons pour en obtenir. Nous verrons comment nous avons construit notre propre modèle autour de 5 dynamiques particulières donner, recevoir, demander, refuser et se donner à soi même. Comment nous structurons inconsciemment notre temps pour en obtenir. Comment transformer ce qui ne nous satisfait plus.



La dernière conférence aura lieu le 11 juin au Rucher Créatif, de 18h30 à 20h30 également.



Sur inscription en ligne. 5 5 Eur.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-14 18:30:00

fin : 2024-05-14 20:30:00

Le Rucher Créatif

Troyes 10000 Aube Grand Est contact@le-rucher-creatif.org

